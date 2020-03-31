Апарати штучної вентиляції легенів можуть врятувати життя хворим на коронавірус, фото: James Heilman, MD

https://racurs.ua/ua/n136025-koronavirus-v-ukrayini-derjstruktury-zakupyly-cherez-prozorro-385-aparativ-shtuchnoyi.html

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В Україні, станом на 28 березня, державні структури закупили через систему Prozorro 385 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), які можуть врятувати життя хворим на коронавірус SARS-CoV-2, котрий передусім вражає дихальні шляхи інфікованих людей.

На придбання цих апаратів загалом витрачено понад 286 млн грн. Про це повідомляє прес-служба антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine.

Найбільше таких апаратів закупили у Дніпропетровській (79 одиниць), Київській (71), Херсонській (33) та Львівській (31) областях. Найменше — у Рівненській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, де придбали лише по одному.

Загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я України, в інфекційних лікарнях є 605 таким апаратів.

Статистика захворюваності на коронавірус показує, що застосування таких апаратів потребують приблизно 2,3% захворілих. Таким чином, наявної кількості апаратів ШВЛ теоретично буде достатньо, якщо в Україні на коронавірус захворіють не більше 26 тис. громадян. Однак, ці дані не враховують інших пацієнтів, яким також може знадобитися штучна вентиляція легенів.

Вартість апаратів ШВЛ варіюється в межах від 25 до 900 тис. грн, залежно від типу та оснащення. Найдешевшими є переносні апарати, якими оснащують машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Україні офіційно зафіксовано вже щонайменше 549 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.