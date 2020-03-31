Другу хвилю коронавірусу прогнозують вчені. Карта: google.com/maps

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Епідемія китайського коронавірусу SARS-CoV-2 може повторно спалахнути вже восени цього року.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі прогнозує, що причиною цього стане циклічний характер коронавірусу, а також легкість його передачі від людини до людини. Про це він заявив 30 березня під час брифінгу в Білому домі, повідомляє Fox 8.

Науковець стверджує, що на той час країна матиме більше можливостей для тестування і виявлення слідів захворювання, враховуючи отримані на даний момент засвоєні уроки. Наразі вчені та лікарі проводять клінічні випробування для терапевтичного втручання, розробляється вакцина проти коронавірусу. Раніше медицина не мала таких результатів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що другої хвилі не станеться, але запевнив, що країна готова протистояти хворобі.

За інформацією BNONews, у світі вже зареєстровано 792 тис. 509 випадків заражень, померли 37 тис. 947 осіб. Видужали від важкої хвороби 166 тис. 918 осіб.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, станом на вчорашній вечір в Україні було лабораторно підтверджено вже 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, розвиток якої провокує коронавірус SARS-CoV-2. Жертвами коронавірусу стали вже 13 осіб.