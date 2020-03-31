На Донбассе подорвался боец ООС. Фото: qha.com.ua

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На Донбассе 31 марта на противопехотной мине подорвался украинский военнослужащий.

Боец получил ранения в районе населенного пункта Екатериновка, что в Луганской области. Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас его состояние здоровья тяжелое. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Эксперты предварительно установили, что мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями. В штабе отмечают, что это в очередной раз подтверждает то, что Россия откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, а три бойца получили ранения и один — боевую травму. Вчера боевики 18 раз обстреливали позиции украинских военных. Противник выпустил десятки мин из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, 28 марта пророссийские боевики в очередной раз совершили акт агрессии. Наемники, которые контролируются Российской Федерацией, смогли ранить двух бойцов ООС. Из стрелкового оружия враг обстрелял позиции украинских военнослужащих возле населенного пункта Шумы в Донецкой области, ранения получили два бойца.