Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2

https://racurs.ua/ua/n136074-koronavirusom-infikovani-vje-860-tys-osib-vooz-poperedjaie-pro-pik-epidemiyi-v-ievropi-karta.html

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Китайським коронавірусом станом на ранок 1 квітня інфіковані близько 860 тис. осіб в усьому світі. Найбільше хворих в США — 189 тис. 624 випадки.

Станом на 1 квітня в світі зареєстрували 42 тис. 345 смертей від коронавірусу. Ще 178 тис. одужали і були виписані з лікарень. За кількістю інфікованих зараз лідирують Сполучені Штати Америки. Про це повідомляється на ресурсі BNONews.

У Сполучених Штатах зафіксували зараження 189 тис. 624 осіб та смерть 4 тис. осіб. В Італії вже 105 тис. 792 інфікованих, кількість померлих — 12 тис. 428 осіб. Іспанія в трійці країн, де фіксується найбільша кількість заражених — 92 тис. 923 людини, померлих — 8 тис. 464 людини.

Стрімко зростає кількість заражених в Німеччині і Франції — 71 тис. 808 і 52 тис. 836 хворих відповідно.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що один із співробітників Держдепартаменту помер внаслідок зараження коронавірусом.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала деякі ознаки стабілізації спалаху коронавірусу в Європі. Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майк Райан, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Італія і Іспанія наближаються до піку захворюваності COVID-2019, а введені більшістю європейських країн останнім часом жорсткі обмеження на пересування громадян повинні дати позитивні результати.

Всі нові виявлені випадки інфікування коронавірусом є наслідком зараження двотижневої давності, зазначив представник ВООЗ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ більше не даватиме згоди на здійснення чартерних авіарейсів для евакуації українців, які перебувають за кордоном під час пандемії коронавірусу.