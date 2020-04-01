Курс валют на сьогодні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 1 квітня.

Вартість долара знизилася на 43 коп., і наразі він коштує 27 грн 62 коп. Також впала в ціні на 71 коп. європейська валюта. Станом на сьогодні євро коштує 30 грн 25 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці НБУ.

Щодо польського злотого, то його ціна наразі теж трішки впала до 6 грн 64 коп. Російський рубль сьогодні коштує 0,35 грн. Чеська крона коштує 1 грн 10 коп., а за фунт стерлінгів потрібно віддати 34 грн 17 коп.

У Нацбанку додали, що 31 березня на міжбанківському валютному ринку регулятор купив 64 млн дол. Банкіри додали, що вчора пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит, тож гривня почала зміцнюватися. За підсумками торгів котирування змістилися в бік позначки 27,6 грн за 1 дол.

Вперше з початку ажіотажу навколо коронавірусу наші інтервенції на валютному ринку були додатними. Ми поповнили міжнародні резерви України, втім, як і завжди, не протидіяли ринковим трендам. Національний банк залишається вірним своїй Стратегії і не фіксує курс гривні на певному рівні. Ми лише згладжуємо надмірні курсові коливання як в один, так і в інший бік, — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, 30 березня один американський долар коштував 28 грн. 18 коп, а євро — 30 грн 90 коп. В Нацбанку заявляли, що українці стали менше купувати валюти, а наприкінці минулого тижня навіть стали більше продавати, чим купувати.