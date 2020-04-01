Евакуація чартерними рейсами. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136072-pandemiya-koronavirusu-mvs-zaboronyt-charterni-aviareysy-dlya-evakuaciyi-ukrayinciv.html

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Міністерство внутрішніх справ більше не дасть згоди на здійснення чартерних авіарейсів для евакуації українців, які перебувають за кордоном під час пандемії коронавірусу.

Повітряний чартер дозволять лише у випадках, якщо всі евакуйовані пасажири погодяться пройти необхідні тести на коронавірус та двотижневу обсервацію після повернення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на власній сторінці в Facebook.

Міністр нагадав про скандальні рейси з В'єтнаму та Катару, коли частина пасажирів відмовлялися від обов’язково карантину та влаштували штовханину в «Борисполі».

Нагадаємо, навколо прибулих з Катару та острова Балі туристів виник скандал. Українці категорично відмовлялися від обов’язкової обсервації, частина відмовлялася покидати літак, яким прибула до Києва. Деякі туристи спершу погодилися на карантин, але згодом тікали. Згодом у київському готелі «Козацький» розмістили на двотижневий карантин 100 туристів, які прибули з Балі та Катару.

А туристи, які прибули з В'єтнаму, влаштували сутички в аеропорту. Пасажири втікали з аеропорту «Бориспіль», відштовхували медиків та ламали двері. Таким чином вони відмовлялися від карантину.