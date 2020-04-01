Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Українські прикордонники очікують повернення до України перед Великоднем близько 200 тис. громадян з-за кордону.

Додому з 16 березня повернулися вже 160 тис. українців. Громадяни використали для цього всі можливі напрямки — авіасполучення, залізничні шляхи, автомобілі або переходили кордон пішки. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в ефірі 1+1.

Мають намір повернутися на територію України близько 17 тис. громадян. Напередодні великодніх свят може повернутися близько 200 тис. громадян, — наголосив Дейнеко.

За словами посадовця, за 31 березня український кордон перетнули 10 тис. громадян. Глава ДПСУ наголосив, що найактивнішим днем було 27 березня. Того дня на україно-польському кордоні утворилися величезні черги, а кордон перетнули 22 тис. осіб. Зазвичай показник перетину кордону становить 3,8 тис. осіб на добу.

Як відомо, цьогоріч Великдень у православних та греко-католиків припадає на 19 квітня, у католиків — на 12 квітня.

Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що влада працює над проектом «Великдень вдома», який допоможе відсвяткувати це велике церковне свято без відвідування церкви.