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Добірка із заспокійливими відео природи. Фото: Pexels

Спокійний карантин: добірка із заспокійливими відео природи

31 бер 2020, 22:58
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Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня і це стало справжнім випробуванням для багатьох українців. Через нові обмеження багатьом довелося різко змінити звичний спосіб життя, а це буває доволі непросто.

Від сидіння у чотирьох стінах у багатьох псується настрій, адже немає ніякого різноманіття — ані сходити на каву до улюбленого кафе, ані просто прогулятися теплим весняним вечором у парку. Єдине, що залишається — інтернет, у якому є багато цікавого.

Зокрема є у мережі й заспокійливі відео, які допоможуть зберегти спокій під час коронавірусного карантину та вберегтися від стресу, викликаного ним. Ми зібрали онлайн-трансляції природи з найрізноманітніших куточків світу. Тут ви побачите теплі пляжі та засніжені гори, полярне сяйво та диких звірів.


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