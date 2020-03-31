Добірка із заспокійливими відео природи. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n136070-spokiynyy-karantyn-dobirka-iz-zaspokiylyvymy-video-pryrody.html

Ракурс

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 24 квітня і це стало справжнім випробуванням для багатьох українців. Через нові обмеження багатьом довелося різко змінити звичний спосіб життя, а це буває доволі непросто.

Від сидіння у чотирьох стінах у багатьох псується настрій, адже немає ніякого різноманіття — ані сходити на каву до улюбленого кафе, ані просто прогулятися теплим весняним вечором у парку. Єдине, що залишається — інтернет, у якому є багато цікавого.

Зокрема є у мережі й заспокійливі відео, які допоможуть зберегти спокій під час коронавірусного карантину та вберегтися від стресу, викликаного ним. Ми зібрали онлайн-трансляції природи з найрізноманітніших куточків світу. Тут ви побачите теплі пляжі та засніжені гори, полярне сяйво та диких звірів.