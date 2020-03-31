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Ракурс
Депутатам перед засіданням Ради надсилали смс із погрозами через «антиколомойський» закон. Фото: Українська правда

Ти станеш ворогом Коломойського: «слугам» перед засіданням Ради надсилали смс з погрозами — ЗМІ

31 бер 2020, 22:20
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Верховна Рада вчора проголосувала в першому читанні за «антиколомойський» закон, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, зокрема, забороняє повернення «Приватбанку» олігарху Ігорю Коломойському.

Напередодні засідання народні депутати зі «Слуги народу» отримали повідомлення з погрозами та закликами не підтримувати цей закон. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на одного із депутатів «Слуги народу», а також низку інших парламентарів.

У тексті повідомлення радять не голосувати за «антиколомойський» закон, адже президент Володимир Зеленський — «клоун і його ніхто не боїться вже. Влади немає".

А якщо ти проголосуєш за цей закон, станеш на все життя ворогом Коломойського. Влада змінюються, а Коломойський буде завжди, запам’ятайте це. Вас буде Коломойський наздоганяти все життя. Він Вам життя не дасть. Зеленський пару років і піде, а Вам жити у цій країні, — йшлося в повідомленні.

Зазначається, що такі смс отримали близько 100 депутатів, але звертатися в поліцію вони не стали. Відправник анонімний.

Нагадаємо, за законопроект № 2571-д, який унеможливлює скасування націоналізації банків в Україні, проголосували в першому читанні 267 нардепів. Згодом вони скоротили наполовину підготовку закону до другого читання.


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