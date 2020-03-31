Коронавірусом в Україні інфіковані 645 осіб, летальних випадків вже 17

https://racurs.ua/ua/n136068-koronavirusom-v-ukrayini-infikovani-645-osib-letalnyh-vypadkiv-vje-17.html

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Коронавірусом в Україні станом на 22.00 31 березня інфіковані 645 осіб. За останню добу кількість заражених збільшилася на 96.

Також значно збільшилася кількість летальних випадків. 31 березня від COVID-19 померли четверо хворих, загальна кількість летальних випадків — 17. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Одужали 10 людей — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської, Запорізької, Київської області — по одному випадку та Чернівецької області — семеро одужавших.

Зокрема 20 нових випадків інфікування зафіксовані у Тернопільській області. Загальна кількість хворих в області — 96 осіб, більшість з них (76 випадків) — жителі Монастирського району.

Загалом з початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 тис. 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію, ще 193 нині досліджуються.

Як повідомлялося, про три летальні випадки 31 березня повідомили у Чернівецькій та Сумській областях. Двоє померлих — у Чернівецькій області, там загинули жінка та чоловік.