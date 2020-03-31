Карантин в Україні можуть продовжити до середини травня

https://racurs.ua/ua/n136067-karantyn-v-ukrayini-mojut-prodovjyty-do-seredyny-travnya-avakov.html

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Карантин в Україні, який нині введений до 24 квітня, можуть продовжити до середини травня.

Так вважає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це він розповів у коментарі «Українській правді».

Аваков заявляв про продовження карантину в ефірі одного з телеканалів, зазначивши, що Україні «щонайменше два місяці доведеться перебувати, як всій Європі, в карантинному стані». У коментарі ЗМІ він пояснив, що йдеться про період приблизно до середини травня. Проте рішення про продовження карантину прийматиме не лише Міністерство внутрішніх справ, а уряд колегіально, враховуючи епідемічний розвиток ситуації в країні на кінець граничного терміну карантину — 24 квітня.

Зазначимо, що попри карантин кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшується. Зокрема, стало відомо, що у Тернопільській області захворів міський голова міста Монастирська Андрій Старух. Про це він написав у соцмережі Фейсбук. Посадовець зазначив, що останній місяць почувався добре, ні підвищеної температури, ні інших симптомів у нього не було.

Нагадаємо, в Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня зареєстровано 549 випадків зараження COVID-19. Від вірусу померли 13 осіб. Ще восьмеро людей одужали, з них двоє дітей. Найбільше хворих у Києві та Київській області (107 та 52 випадки відповідно), Тернопільській області (78 хворих) та Чернівецькій області (90 випадків).