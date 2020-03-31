Карантин в Украине могут продлить до середины мая

https://racurs.ua/n136067-karantin-v-ukraine-mogut-prodlit-do-serediny-maya-avakov.html

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Карантин в Украине, который сейчас введен до 24 апреля, могут продлить до середины мая.

Так считает министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом он рассказал в комментарии «Украинской правде».

Аваков заявлял о продлении карантина в эфире одного из телеканалов, отметив, что Украине «не менее двух месяцев придется находиться, как всей Европе, в карантинном состоянии». В комментарии СМИ он объяснил, что речь идет о периоде примерно до середины мая. Однако решение о продлении карантина будет принимать не только Министерство внутренних дел, а правительство коллегиально, учитывая эпидемическое развитие ситуации в стране к концу предельного срока карантина — 24 апреля.

Отметим, что несмотря на карантин, количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличивается. В частности, стало известно, что в Тернопольской области заболел мэр города Монастырская Андрей Старух. Об этом он написал в соцсети Фейсбук. Чиновник отметил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни повышенной температуры, ни других симптомов у него не было.

Напомним, в Украине по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 549 случаев заражения COVID-19. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них двое детей. Больше всего больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).