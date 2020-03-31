Карантин в Украине: из Китая привезли еще 100 тыс. тестов и средства защиты от COVID-19

Из Китая привезли еще 100 тыс. тестов и средства защиты от COVID-19. Фото: ОП

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Карантин в Украине продолжается, поэтому власти страны закупают все больше тестов на коронавирус, а также средства защиты от COVID-19. Сегодня в аэропорту «Борисполь» прилетел очередной самолет из Китая, который привез в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, а также средства защиты.

В частности, из Китая привезли защитные очки, маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, из Китая доставили 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

Отмечается, что средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы. Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Напомним, в Украине по состоянию на 10.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 549 случаев заражения COVID-19. От вируса умерли 13 человек. Еще восемь человек выздоровели, из них двое детей. Самое большое количество больных в Киеве и Киевской области (107 и 52 случая соответственно), Тернопольской области (78 больных) и Черновицкой области (90 случаев).