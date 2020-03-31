Коронавирусом в Украине инфицированы 645 человек, летальных случаев уже 17

https://racurs.ua/n136068-koronavirusom-v-ukraine-inficirovany-645-chelovek-letalnyh-sluchaev-uje-17.html

Ракурс

Коронавирусом в Украине по состоянию на 22.00 31 марта инфицированы 645 человек. За последние сутки количество зараженных увеличилось на 96.

Также значительно увеличилось количество летальных случаев. 31 марта от COVID-19 умерли четверо больных, общее количество летальных случаев — 17. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Выздоровели 10 человек — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской, Запорожской, Киевской области — по одному случаю и Черновицкой области — семь выздоровевших.

20 новых случаев инфицирования зафиксированы в Тернопольской области. Общее количество больных в области — 96 человек, большинство из них (76 случаев) — жители Монастырского района.

Всего с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3 тыс. 178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию, еще 193 сейчас исследуются.

Как сообщалось, о трех летальных случаях 31 марта сообщили в Черновицкой и Сумской областях. Двое умерших — в Черновицкой области, там погибли женщина и мужчина.