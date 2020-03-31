Депутатам перед заседанием Рады присылали смс с угрозами из-за «антиколомойского» закона. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n136069-ty-stanesh-vragom-kolomoyskogo-slugam-pered-zasedaniem-rady-prislali-sms-s-ugrozami-smi.html

Ракурс

Верховная Рада вчера проголосовала в первом чтении за «антиколомойский» закон, который делает невозможным отмену национализации банков в Украине, в частности, запрещает возврат «Приватбанка» олигарху Игорю Коломойскому.

Накануне заседания народные депутаты из «Слуги народа» получили сообщения с угрозами и призывами не поддерживать этот закон. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на одного из депутатов «Слуги народа», а также ряд других парламентариев.

В тексте сообщения советуют не голосовать за «антиколомойский» закон, ведь президент Владимир Зеленский — «клоун и его никто не боится уже. Власти нет».

А если ты проголосуешь за этот закон, стань на всю жизнь врагом Коломойского. Власти меняются, а Коломойский будет всегда, запомните это. Вас будет Коломойский догонять всю жизнь. Он Вам жизнь не даст. Зеленский пару лет и уйдет, а Вам жить в этой стране, — говорилось в сообщении.

Отмечается, что такие смс получили около 100 депутатов, но обращаться в полицию они не стали. Отправитель анонимный.

Напомним, за законопроект № 2571-д, который делает невозможным отмену национализации банков в Украине, проголосовали в первом чтении 267 нардепов. Впоследствии они сократили наполовину подготовку закона ко второму чтению.