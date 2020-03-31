Подборка с успокаивающими видео природы. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n136070-spokoynyy-karantin-podborka-s-uspokaivauschimi-video-prirody.html

Ракурс

Карантин в Украине продлится как минимум до 24 апреля и это стало настоящим испытанием для многих украинцев. Из-за новых ограничения многим пришлось резко изменить привычный образ жизни, а это бывает довольно непросто.

От сидения в четырех стенах у многих портится настроение, ведь нет никакого разнообразия — ни сходить на кофе в любимое кафе, ни просто прогуляться теплым весенним вечером в парке. Единственное, что остается — интернет, в котором есть много интересного.

В частности у сети есть успокаивающие видео, которые помогут сохранить спокойствие во время коронавирусного карантина и уберечься от стресса, вызванного им. Мы собрали онлайн-трансляции природы из самых разных уголков мира. Здесь вы увидите теплые пляжи и заснеженные горы, полярное сияние и диких зверей.