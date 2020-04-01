Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Украинские пограничники ожидают возвращения перед Пасхой в Украину около 200 тыс. граждан из-за рубежа.

Домой с 16 марта вернулись уже 160 тыс. украинцев. Граждане использовали для этого все возможные направления — авиасообщение, железные дороги, автомобили или переходили границу пешком. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире 1+1.

Намерены вернуться на территорию Украины около 17 тыс. граждан. Накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тыс. граждан, — подчеркнул Дейнеко.

По словам чиновника, за 31 марта украинскую границу пересекли 10 тыс. граждан. Глава ГПСУ подчеркнул, что самым активным днем было 27 марта. В тот день на украино-польской границе образовались огромные очереди, а границу пересекли 22 тыс. лиц. Обычно показатель пересечения границы составляет 3,8 тыс. человек на сутки.

Как известно, в этом году Пасха у православных и греко-католиков приходится на 19 апреля, у католиков — на 12 апреля.

Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть работает над проектом «Пасха дома», который поможет отпраздновать этот большой церковный праздник без посещения церкви.