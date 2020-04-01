Эвакуация чартерными рейсами. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n136072-pandemiya-koronavirusa-mvd-zapretit-charternye-aviareysy-dlya-evakuacii-ukraincev.html

Ракурс

Министерство внутренних дел больше не даст согласия на осуществление чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, находящихся за границей во время пандемии коронавируса.

Воздушный чартер позволят лишь в случаях, если все эвакуированные пассажиры согласятся пройти необходимые тесты на коронавирус и двухнедельную обсервацию после возвращения. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на собственной странице в Facebook.

Министр напомнил о скандальных рейсах из Вьетнама и Катара, когда часть пассажиров отказывались от обязательно карантина и устроили потасовку в «Борисполе».

Напомним, вокруг прибывших из Катара и острова Бали туристов возник скандал. Украинцы категорически отказывались от обязательной обсервации, часть отказывалась покидать самолет, которым прибыли в Киев. Некоторые туристы сначала согласились на карантин, но потом сбежали. Впоследствии в киевском отеле «Казацкий» разместили на двухнедельный карантин 100 туристов, прибывших из Бали и Катара.

А туристы, прибывшие из Вьетнама, устроили столкновения в аэропорту. Пассажиры убегали из аэропорта «Борисполь», отталкивали медиков и ломали двери. Таким образом они отказывались от карантина.