Курс валют на сегодня. Фото: flickr.com

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Ракурс

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 апреля.

Курс доллара снизился на 43 коп., и сейчас он стоит 27 грн 62 коп. Также снизилась в цене на 71 коп. европейская валюта. По состоянию на сегодня евро стоит 30 грн 25 коп. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на веб-странице НБУ.

Относительно польского злотого, то его цена тоже немного упала до 6 грн 64 коп. Российский рубль сегодня стоит 0,35 грн. Чешская крона стоит 1 грн 10 коп., а за фунт стерлингов нужно отдать 34 грн 17 коп.

В Нацбанке добавили, что 31 марта на межбанковском валютном рынке регулятор купил 64 млн долл. Банкиры добавили, что вчера предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна начала укрепляться. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за 1 долл.

Впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса наши интервенции на валютном рынке были положительными. Мы пополнили международные резервы Украины, впрочем, как и всегда, не противодействовали рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей стратегии и не фиксирует курс гривны на определенном уровне. Мы лишь сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону, — подчеркнули в НБУ.

Напомним, 30 марта один американский доллар стоил 28 грн. 18 коп, а евро — 30 грн 90 коп. В Нацбанке заявляли, что украинцы стали меньше покупать валюты, а в конце прошлой недели даже стали больше продавать, чем покупать.