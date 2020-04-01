Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2

https://racurs.ua/n136074-koronavirusom-inficirovany-uje-860-tys-chelovek-voz-preduprejdaet-o-pike-epidemii-v-evrope-karta.html

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Китайским коронавирусом по состоянию на утро 1 апреля инфицированы около 860 тыс. человек по всему миру. Больше всего заболевших в США — 189 тыс. 624 случая.

По состоянию на 1 апреля в мире зарегистрировали 42 тыс. 345 смертей от коронавируса. Еще 178 тыс. выздоровели и были выписаны из больниц. По количеству инфицированных сейчас лидируют Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщается на ресурсе BNONews.

В Соединенных Штатах зафиксировали заражение 189 тыс. 624 человек и смерть 4 тыс. человек. В Италии уже 105 тыс. 792 инфицированных, количество умерших — 12 тыс. 428 человек. Испания в тройке стран, где фиксируется наибольшее количество зараженных — 92 тыс. 923 человека, умерших — 8 тыс. 464 человека.

Стремительно растет количество зараженных в Германии и Франции — 71 тыс. 808 и 52 тыс. 836 больных соответственно.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что один из сотрудников Госдепартамента умер в результате заражения коронавирусом.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала некоторые признаки стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Bloomberg.

По его словам, Италия и Испания приближаются к пику заболеваемости COVID-2019, а введенные большинством европейских стран в последнее время жесткие ограничения на передвижения граждан должны дать положительные результаты.

Все новые выявленные случаи инфицирования коронавирусом являются следствием заражения двухнедельной давности, отметил представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел больше не даст согласие на осуществление чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, находящихся за границей во время пандемии коронавируса.