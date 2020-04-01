На Донбассе боевики убили бойца ВСУ, двое военных ранены. Фото: Прямий

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Ракурс

На Донбассе пророссийские боевики снова обстреляли позиции украинских военных. В результате вражеского нападения один боец Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения.

Всего оккупанты 14 раз обстреляли позиции Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Именно во время вражеских обстрелова погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

Погибший военный — Александр Маланчук, выпускник Национальной академии сухопутных войск во Львове, который проходил службу в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде. Об этом сообщил епископ Украинской греко-католической церкви Степан Сус в Facebook.

В ответ на обстрелы украинские военные ликвидировали трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военнослужащие также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

Отмечается, что 1 апреля потерь среди украинских военных нет.

Как писал «Ракурс», боец, который подорвался на российской мине, получил ранение в районе населенного пункта Екатериновка, что в Луганской области. Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Его состояние здоровья оценивается как тяжелое.