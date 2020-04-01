Война на Донбассе: вспоминаем 12 украинских воинов, погибших в марте

https://racurs.ua/n136097-voyna-na-donbasse-vspominaem-12-ukrainskih-voinov-pogibshih-v-marte-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе в марте унесла жизни 12 наших защитников. Все они были молодого возраста, некоторые воспитывали малолетних детей. Вспомним поименно павших за Украину воинов.

Сергей Русских, 41 год. Сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады погиб 1 марта в Луганской области, находясь в грузовике, по которому противник ударил из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Боец родом из Мариуполя, воевал против россиян с 2018 года. У него остались родители, жена и маленький ребенок.

Владимир Черненко, 25 лет. Старший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады погиб 3 марта в Донецкой области в результате вражеского обстрела. В рядах ВСУ служил по контракту с 2017 года. Боец родом из Черниговской области. У него остались два брата и три сестры.

Дмитрий Осичкин, 26 лет. Старший солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады погиб 5 марта в Донецкой области в результате подрыва на неустановленном устройстве. Боец родом из Херсонской области, у него остались родители.

Дмитрий Фирсов, 40 лет. Командир взвода, лейтенант 93-й отдельной мотопехотной бригады погиб 6 марта во время подрыва БМП близ Крымского в Луганской области. Родом из Донецка, с началом российско-украинской войны ушел на фронт. В боях за Донецкий аэропорт, у Невельского и Крымского получил ранения и контузию. У бойца остались жена и сын.

Евгений Черных, 29 лет. Боец 57-й отдельной мотопехотной бригады погиб 8 марта в результате обстрела из ПТРК со стороны оккупантов близ Опытного в Донецкой области. В рядах ВСУ служил уже по второму контактом. Мужчина родом из Херсонской области, где его ждали родители.

Богдан Петренко, 23 года. Солдат 72-й отдельной механизированной бригады умер 10 марта в результате тяжелого ранения в голову, полученного 4 марта во время минометного обстрела в районе Орехового в Луганской области. Боец родом из Киевской области, у него были родители и трехлетний сын.

Илья Пережогин, 26 лет. Сержант 131-го батальона военной разведки был убит снайпером 10 марта в Донецкой области. За год до этого служил в 28-й отдельной механизированной бригаде. Выходец из Одесской области, у него были две сестры.

Виктор Солтис, 33 года. Младший сержант 131-го разведбатальона погиб 10 марта возле села Пески вследствие удара по грузовику из российского ПТРК. Мужчина родом из Кировоградской области, у него остались мать, сестра, жена и две дочери.

Андрей Ведешин, 34 года. Младший сержант 131-го разведбатальона погиб 10 марта в результате тяжелого ранения, полученного во время обстрела из ПТРК со стороны оккупантов. В рядах ВСУ служил с 2017 года. Боец родом из Винницкой области. У него были мать, брат и семилетняя дочь.

Алексей Золин, 35 лет. Сержант 30-й отдельной механизированной бригады был убит снайпером 19 марта. С самого начала войны на Донбассе и до 2018 года он служил в 95-й бригаде ВСУ. Выходец из Житомира, где его ждали родители, сестра и дочь трех лет.

Владимир Мовчанюк, 36 лет. Младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады был убит снайпером в Донецкой области 30 марта. Служил в ВСУ по контракту с 2015 года. Мужчина родом из Винницкой области.

Александр Маланчук, 22 года. Командир взвода отдельной горно-штурмовой бригады воинской части А3029. Погиб 31 марта в результате вражеского обстрела близ поселка Лебединское в Донецкой области. Боец родом из Черновцов, где его ждали родители.

Вечная память погибшим героям Украины!

Между тем отметим, что сегодня Кабинет министров выделил Министерству ветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи семьям погибших в АТО и бойцам, получившим инвалидность вследствие боевых действий.

В материале использована информация сообщества «Вернись живым» в Facebook.