Кабмін підтримав індексацію пенсій та виплату додаткової 1 тис. грн пенсіонерам. Фото: Апостроф

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Кабінет міністрів України на засіданні уряду 1 квітня підтримав ініціативи, запропоновані президентом України Володимиром Зеленським, щодо виплат одноразової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 тис. грн та індексації пенсій з травня 2020 року.

Так, уряд ухвалив рішення щодо додаткової одноразової виплати у розмірі 1 тис. грн пенсіонерам, які отримують менше 5 тис. грн на місяць, а також деяким вразливим категоріям осіб. Про це йшлося на засіданні Кабміну.

Також уряд підтримав встановлення з 1 квітня щомісячної виплати у розмірі до 500 грн пенсіонерам, що старші 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 тис. 205 грн. Окрім того, було прийняте рішення щодо індексації пенсій на 11% з травня 2020 року. Середній розмір підвищення становитиме 260 грн.

Ці ініціативи потребують ухвалення змін до бюджету, над якими Кабмін нині працює разом із народними депутатами. В уряді зазначили, що очікують наступного тижня підтримки бюджету Верховною Радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні.

Раніше зазначалося, що виплати по 1 тис. грн пенсіонерам, пенсія котрих становить менше 5 тис. грн, отримають близько 10 млн літніх людей. Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсій. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, діти з інвалідністю та одержувачі соціальних пенсій.