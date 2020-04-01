Кабмин поддержал индексацию пенсий и выплату дополнительной 1 тыс. грн пенсионерам. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n136093-kabmin-podderjal-indeksaciu-pensiy-i-vyplatu-dopolnitelnoy-1-tys-grn-pensioneram.html

Ракурс

Кабинет министров Украины на заседании правительства 1 апреля поддержал инициативы, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно выплат одноразового пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн и индексации пенсий с мая 2020 года.

Так, правительство приняло решение о дополнительной одноразовой выплате в размере 1 тыс. грн пенсионерам, получающим меньше 5 тыс. грн в месяц, а также некоторым уязвимым категориям лиц. Об этом шла речь на заседании Кабмина.

Также правительство поддержало постановление с 1 апреля о ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 тыс. 205 грн. Кроме того, было принято решение об индексации пенсий на 11% с мая 2020 года. Средний размер повышения составит 260 грн.

Эти инициативы требуют принятия изменений в бюджет, над которыми Кабмин сейчас работает вместе с народными депутатами. В правительстве отметили, что ожидают на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле.

Ранее отмечалось, что выплаты по 1 тыс. грн пенсионерам, пенсия которых составляет менее 5 тыс. грн, получат около 10 млн пожилых людей. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсий. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.