Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек. Фото: deccanherald.com

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Эндрю Джек, британский актер и преподаватель сценической речи, умер от коронавирусной инфекции COVID-19.

Умер Эндрю Джек 31 марта в возрасте 76 лет. Артист ушел из жизни в больнице Святого Петра в Чортсе. Коронавирус у умершего подтвердили несколько дней назад. Об этом заявил агент актера Джилл Маккалоу, сообщает издание Evening Standard.

СМИ отмечают, что жена актера Габриэль Роджерс сейчас находится на карантине в Австралии и, возможно, не сможет побывать на похоронах.

Как известно, актер Эндрю Джек известен многим любителям киносаги «Звездные войны» по роли майора Калуана Мата в эпизодах «Пробуждение силы» и «Последние джедаи».

Также он работал с более 200 актерами диалект-тренером. В частности, он учил эльфийской речи актеров серии фильмов «Властелин колец» и работал с такими звездами, как Кейт Бланшет и Пирс Броснан. Эндрю снимался в сериале «Домашний доктор» и фильме «Кейт и Лео».

Напомним, на днях жертвой коронавируса в Беларуси стал заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Актер играл в Витебском драмтеатре имени Якуба Коласа.