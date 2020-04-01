Актор із «Зоряних війн» Ендрю Джек. Фото: deccanherald.com

https://racurs.ua/ua/n136092-aktor-endru-djek-pomer-vid-koronavirusu-foto.html

Ракурс

Ендрю Джек, британський актор та викладач сценічної мови, помер від коронавірусної інфекції COVID-19.

Помер Ендрю Джек 31 березня у віці 76 років. Артист пішов із життя у лікарні Святого Петра в Чортсі. Коронавірус у померлого підтвердили кілька днів тому. Про це заявив агент актора Джилл Маккалоу, повідомляє видання Evening Standard.

ЗМІ зазначають, що дружина актора Габріель Роджерс наразі перебуває на карантині в Австралії і, можливо, не зможе побувати на похоронах.

Як відомо, актор Ендрю Джек відомий багатьом любителям кіносаги «Зоряні війни» по ролі майора Калуана Мата в епізодах «Пробудження сили» та «Останні джедаї».

Також він працював із понад 200 акторами діалект-тренером. Зокрема, він навчав ельфійської мови акторів серії фільмів «Володар кілець» та працював із такими зірками, як Кейт Бланшет та Пірс Броснан. Ендрю знімався в серіалі «Домашній доктор» та фільмі «Кейт і Лео».

Нагадаємо, днями жертвою коронавірусу в Білорусі став заслужений артист Білорусі Віктор Дашкевич. Актор грав у Вітебськом драмтеатрі імені Якуба Коласа.