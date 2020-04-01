Віталій Кличко. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n136091-klychko-proinspektuvav-sche-odnu-likarnu-kyieva-medykam-ne-vystachaie-elementarnyh-zasobiv.html

Ракурс

Карантин у Києві триває, а кількість заражених коронавірусом зростає. Столичні лікарні поки що справляються, але медики не впевнені, що зможуть надавати медичну допомогу всім пацієнтам, якщо кількість хворих збільшиться. Мер Києва Віталій Кличко продовжив інспектувати медзаклади столиці і цього разу відвідав лікарню № 9, у якій знаходяться хворі на коронавірус.

Свої відвідини лікарні мер Києва зняв на мобільний телефон, а відео показав під час сьогоднішнього брифінгу.

Медики повідомили Кличку, що наразі вони забезпечені всім необхідним для лікування хворих, але всі витратні матеріали необхідно систематично поповнювати.

В недостатній кількості лікарня забезпечена захисними костюмами, медичними масками і рукавичками. Запаси даних видаткових матеріалів обмежені, і медики не можуть сказати, наскільки їх вистачить.

Кличко визнав, що ситуація із забезпеченням лікарень зараз непроста. Він підкреслив, що навіть розвинені країни світу відчувають дефіцит у засобах захисту. За словами мера, київська влада докладає максимум зусиль, щоб забезпечити лікарні всім необхідним.

Крім витратних матеріалів і засобів захисту київські лікарні гостро потребують лікарські препарати і медичне обладнання.

Кличко додав, що сьогодні до медустанов буде розподілений отриманий вчора вантаж, який раніше замовило місто. Йдеться про 400 тис. медичних масок і витратні матеріали. Також до Києва повинні незабаром прибути захисні костюми для лікарів, респіратори і партія тестів.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко проінспектував Олександрівську лікарню. Його візит став повною несподіванкою для керівництва медустанови і медперсоналу.