Лікарям у Києві будуть доплачувати по 5-10 тис. грн за боротьбу з коронавірусом. Фото: прес-служба Кличка

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Карантин у Києві триває, але кількість інфікованих коронавірусом у місті зростає з кожним днем. У зв’язку з цим Київська міська рада виділила 894 млн грн на доплати столичним медикам.

Лікарям в інфекційних відділеннях доплатять по 5−10 тис. грн — в залежності від їхньої ставки. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 1 квітня.

За його словами, додаткове фінансування отримають медпрацівники, що працюють з хворими на коронавірус. Перші виплати медики столиці отримають вже в квітні. Йдеться про всі медустанови другої ланки охорони здоров’я.

Кличко підкреслив, що це саме доплата до ставки, яку отримують медичні працівники.

Особливу увагу щодо додаткового фінансування отримають медпрацівники, які працюють з хворими на COVID-19, — розповів він.

Такі ж доплати обіцяють лікарям у Львові, розповів мер міста Андрій Садовий. У Львові всі лікарі та медсестри, які будуть працювати з пацієнтами, хворими на COVID-19, отримають додатково по 10 тис. грн. Доплату будуть робити незалежно від того, міського підпорядкування лікарня або обласного. Головні лікарні подадуть відповідні списки медиків.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що лікарям, які працюють з хворими на коронавірусів людьми, піднімуть заробітну плату на 300%. Про це йдеться в офіційному повідомленні Зеленського на сайті президента України.

Раніше повідомлялося, що у Києві зафіксовано вже 132 хворих на коронавірус, за останню добу були підтверджені ще 25 випадків інфікування.