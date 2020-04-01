У Києві не відкриватимуть ринки, тому що хворих на коронавірус у місті вже 132

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Карантин у Києві триває, проте кількість хворих на коронавірус у місті зростає. У Києві зафіксовані вже 132 випадки захворювання, за останню добу було підтверджені ще 25 випадків інфікування.

Серед нових хворих 12 — чоловіки від 23 до 71 року, 12 — жінки від 21 до 80 років та одна дитина — дівчинка, якій трохи більше одного року. Про це під час онлайн-брифінгу 1 квітня розповів мер Києва Віталій Кличко, зазначивши, що попри 1 квітня «йому не до сміху».

З цих 25 осіб 15 були госпіталізовані. 10 осіб лікуються вдома під контролем лікарів.

Зазначу, що більшість киян, у котрих діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус охоплює місто, — додав мер.

Він також вчергове звернувся до киян та закликав їх ставитись до загрози відповідально.

Усім «не вірю в загрозу», «це не про мене» скажу: спустіться, будь ласка, на землю. Припиніть вештатися містом, ігноруючі обмеження. які зробили, щоб вас врятувати, — сказав Кличко.

Мер міста додав, що попри дозвіл Міністерства охорони здоров’я Київ не відкриватиме продуктові ринки.

Це відбудеться тільки за умови поліпшення ситуації в столиці. У Києві працюють продуктові магазини та супермаркети, нестачі продуктів сьогодні немає, — зазначив він, додавши, що в Ухані вірусом інфікувалися саме на ринку.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров’я вирішило дозволити відновити роботу продуктових ринків, які раніше були закриті через небезпеку поширення коронавірусу.