В Киеве не будут открывать рынки, потому что больных коронавирусом в городе уже 132

https://racurs.ua/n136085-klichko-ne-do-smeha-v-kieve-ne-budut-otkryvat-rynki-potomu-chto-bolnyh-koronavirusom-v-gorode.html

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Карантин в Киеве продолжается, однако количество больных коронавирусом в городе растет. В Киеве зафиксировано уже 132 больных коронавирусом, за последние сутки были подтверждены еще 25 случаев инфицирования.

Среди новых больных 12 — мужчины от 23 до 71 года, 12 — женщины от 21 до 80 лет и один ребенок — девочка, которой чуть больше года. Об этом во время онлайн-брифинга 1 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что несмотря на 1 апреля, «ему не до смеха».

Из этих 25 человек 15 были госпитализированы. 10 человек лечатся дома под контролем врачей.

Отмечу, что большинство киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус охватывает город, — добавил мэр.

Он также в очередной раз обратился к киевлянам и призвал их относиться к угрозе ответственно.

Всем «не верю в угрозу», «это не про меня» скажу: спуститесь, пожалуйста, на землю. Прекратите бродить по городу, игнорируя ограничения. которые сделали, чтобы вас спасти, — сказал Кличко.

Мэр города добавил, что несмотря на разрешение Министерства здравоохранения, Киев не будет открывать продуктовые рынки.

Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов на сегодняшний день нет, — отметил он, добавив, что в Ухане вирусом заразились именно на рынке.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения разрешило возобновить работу продуктовых рынков, которые ранее были закрыты из-за опасности распространения коронавируса.