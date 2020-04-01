Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Ивано-Франковской области лабораторно подтвердили новый коронавирус у роженицы, которая умерла в областном роддоме 30 марта.

Сейчас ее ребенка проверяют на коронавирус. В Ивано-Франковске уже подтвержден 41 случай инфицирования коронавирусом, три человека умерли. Вчера коронавирус обнаружили у пяти человек, один человек умер. Об этом 1 апреля сообщил городской голова Руслан Марцинкив в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

Речь идет о той женщине, которая умерла в роддоме: к сожалению, коронавирус подтвержден. Сейчас в областном перинатальном центре работают над тем, что делать дальше, какие меры принимать, — отметил он.

Мэр добавил, что городские медики, которые работают во время вспышки коронавируса получат дополнительную премию к своей заработной плате. Также городской совет прорабатывает вопрос выплаты дополнительной премии за апрель в размере 10 тыс. грн тем медикам, которые лечат зараженных.

По данным Министерства здравоохранения в Ивано-Франковской области по состоянию на сегодня подтверждены 64 случая заражения коронавирусом.

В Черновицкой области умерла еще одна пациентка, зараженная COVID-19. Женщина 1952 года рождения вернулась из-за границы 14 марта, а уже 27 марта попала в больницу. Наличие инфекции в ее организме подтвердили 29 марта, в тот же день ее отправили в реанимацию. Больная умерла в ночь на 1 апреля. У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

Напомним, коронавирусом в Украине инфицированы уже 669 человек, за сутки зафиксировали 120 новых случаев заболевания. От болезни умерли 17 человек, 10 человек выздоровели.