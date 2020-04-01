Коронавирусом в Украине инфицированы уже 669 человек

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Коронавирусом в Украине инфицированы уже 669 человек, за ночь количество больных COVID-19 увеличилась на 24. Всего за сутки зафиксировано 120 новых случаев заболевания.

В Украине зафиксировано 17 летальных случаев, 10 человек выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Во время онлайн-брифинга 1 апреля главный санитарный врач Украины отметил, что наибольшее количество погибших среди тех, кто болели сахарным диабетом. Больше всего заболевших зарегистрировано в возрастной категории от 30 до 69 лет.

Наибольшее количество больных COVID-19 в Украине в Киеве (134 случая), Черновицкой области (102 больных, четыре случая летальные) и Тернопольской области (98 инфицированных, один случай летальный). Также более 50 зараженных зафиксированы в Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской, Запорожской, Киевской области — по одному случаю и Черновицкой области — семь выздоровевших.

Всего с начала года Центр общественного здоровья Украины Минздрава получил 3 тыс. 178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, в мире зарегистрировано уже 860 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных в США — 189 тыс. 624 случая. По состоянию на 1 апреля в мире зарегистрировали 42 тыс. 345 смертей от коронавируса. Еще 178 тыс. выздоровели и были выписаны из больниц.