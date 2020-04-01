Коронавірусом в Україні інфіковані вже 669 осіб

https://racurs.ua/ua/n136077-koronavirusom-v-ukrayini-infikovani-vje-669-osib-naybilshe-hvoryh-u-kyievi-karta.html

Ракурс

Коронавірусом в Україні інфіковані вже 669 осіб, за ніч кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 24. Загалом за добу зафіксували 120 нових випадків захворювання.

В Україні зафіксовано 17 летальних випадків, 10 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Під час онлайн-брифінгу 1 квітня головний санітарний лікар України зазначив, що найбільша кількість загиблих серед тих, хто мали цукровий діабет. Найбільша кількість хворих зареєстрована у віковій категорії від 30 до 69 років.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 у Києві (134 випадки), Чернівецькій області (102 хворих, чотири випадки летальні) та Тернопільській області (98 інфікованих, один випадок летальний). Також понад 50 хворих є у Київській, Івано-Франківській, Черкаській областях.

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської, Запорізької, Київської області — по одному випадку та Чернівецької області — семеро одужавших.

Загалом з початку року Центр громадського здоров’я України МОЗ отримав 3 тис. 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, у світі зареєстровано вже 860 тис. випадків інфікування коронавірусом. Найбільше хворих у США — 189 тис. 624 випадки. Станом на 1 квітня в світі зареєстрували 42 тис. 345 смертей від коронавірусу. Ще 178 тис. одужали і були виписані з лікарень.