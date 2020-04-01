Коронавірус у США. Карта: google.com/maps

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Епідемія коронавірусу в Сполучених Штатах Америки може забрати життя до 2,2 млн осіб при несприятливому розвитку ситуації.

Мільйони людей можуть померти, якщо нічого не буде зроблено для протидії коронавірусу. Такі офіційні прогнози представили експерти, які входять в групу по координації зусиль по боротьбі з коронавірусом при адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Фахівці прогнозують, що при дотриманні обмежень, які були запроваджені владою, показник смертності складе від 100 тис. до 240 тис. осіб.

За інформацією BNONews, в Сполучених Штатах Америки інфікувалися 188 тис. 584 особи, від хвороби померло 4 тис. 41 особа. У Каліфорнії вчора заразилися 955 осіб, 23 людей померли. У штаті Нью-Йорк зафіксували 188 нових випадків, а в Пенсильванії заразилися 118 осіб, четверо хворих померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, станом на ранок 1 квітня інфіковані коронавірусом близько 860 тис. осіб в усьому світі. Також зареєстрували 42 тис. 345 смертей від коронавірусу. Ще 178 тис. одужали і були виписані з лікарень. За кількістю інфікованих зараз лідирують Сполучені Штати Америки.