Коронавирус в США. Карта: google.com/maps

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Эпидемия коронавируса в Соединенных Штатах Америки может унести жизни до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.

Миллионы людей могут умереть, если ничего не будет сделано для противодействия коронавируса. Такие официальные прогнозы представили эксперты, которые входят в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Специалисты прогнозируют, что при соблюдении ограничений, которые были введены властями, показатель смертности составит от 100 тыс. до 240 тыс. лиц.

По информации BNONews, в Соединенных Штатах Америки заразились 188 тыс. 584 человека, от болезни умер 4 тыс. 41 человек. В Калифорнии вчера заразились 955 человек, 23 человека скончались. В штате Нью-Йорк зафиксировали 188 новых случаев, а в Пенсильвании заразились 118 человек, четверо больных умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, по состоянию на утро 1 апреля инфицированные коронавирусом около 860 тыс. человек во всем мире. Также зарегистрировали 42 тыс. 345 смертей от коронавируса. Еще 178 тыс. выздоровели и были выписаны из больниц. По количеству инфицированных сейчас лидируют Соединенные Штаты Америки.