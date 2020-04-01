Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Івано-Франківській області лабораторно підтвердили новий коронавірус у породіллі, яка померла в обласному пологовому будинку 30 березня.

Наразі її дитину перевіряють на наявність коронавірусу. В Івано-Франківську вже підтверджений 41 випадок інфікування коронавірусом, троє осіб померли. Вчора коронавірус виявили у п’ятьох осіб, одна людина померла. Про це 1 квітня повідомив міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, яке опубліковане на його сторінці у Facebook.

Йдеться про ту жінку, яка померла в пологовому будинку: на жаль, коронавірус підтверджений. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи вживати, — зазначив він.

Мер додав, що міські медики, які працюють під час спалаху коронавірусу отримають додаткову премію до своєї заробітної плати. Також міська рада опрацьовує питання виплати додаткової премії за квітень у розмірі 10 тис. грн тим медикам, які лікують заражених.

За даними Міністерства охорони здоров’я в Івано-Франківській області станом на сьогодні підтверджені 64 випадки зараження коронавірусом.

У Чернівецькій області померла ще одна пацієнтка, заражена COVID-19. Жінка 1952 року народження повернулася з-за кордону 14 березня, а вже 27 березня потрапила до лікарні. Наявність інфекції в її організмі підтвердили 29 березня, того ж дня її відправили в реанімацію. Хвора померла у ніч на 1 квітня. У жінки була двостороння пневмонія і цукровий діабет.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні інфіковані вже 669 осіб, за добу зафіксували 120 нових випадків захворювання. Від хвороби померло 17 осіб, 10 людей одужали.