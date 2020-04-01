Врачам в Киеве будут доплачивать по 5-10 тыс. грн за борьбу с коронавирусом. Фото: пресс-служба Кличко

https://racurs.ua/n136090-karantin-v-kieve-vracham-infekcionistam-budut-doplachivat-po-5-10-tys-grn-klichko.html

Ракурс

Карантин в Киеве продолжается, но количество инфицированных коронавирусом в городе растет с каждым днем. В связи с этим Киевский городской совет выделил 894 млн грн на доплаты столичным медикам.

Врачам в инфекционных отделениях доплатят по 5−10 тыс. грн — в зависимости от их ставки. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 1 апреля.

По его словам, дополнительное финансирование получат медработники, работающие с больными коронавирусом. Первые выплаты медики столицы получат уже в апреле. Речь идет обо всех медучреждениях второго звена здравоохранения.

Кличко подчеркнул, что это именно доплата к ставке, которую получают медицинские работники.

Особое внимание по дополнительному финансированию получат медработники, которые работают с больными COVID-19, — рассказал он.

Такие же доплаты обещают врачам во Львове, рассказал мэр города Андрей Садовой. Во Львове все врачи и медсестры, которые будут работать с пациентами больными COVID-19, получат дополнительно по 10 тыс. грн.

Доплату будут делать независимо от того, городского подчинения больница или областного. Главные больницы подадут соответствующие списки медиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что врачам, которые работают с больными коронавирусом людьми, поднимут заработную плату на 300%. Об этом говорится в официальном сообщении Зеленского на сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировано уже 132 больных коронавирусом, за последние сутки были подтверждены еще 25 случаев инфицирования.