Виталий Кличко. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n136091-klichko-proinspektiroval-esche-odnu-bolnicu-kieva-medikam-ne-hvataet-elementarnyh-sredstv.html

Ракурс

Карантин в Киеве продолжается, а количество зараженных коронавирусом увеличивается. Столичные больницы пока справляются, но медики не уверены, что смогут оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, если количество больных увеличится. Мэр Киева Виталий Кличко продолжил инспектировать медучреждения столицы и на этот раз посетил больницу № 9, в которой находятся больные коронавирусом.

Свое посещение больницы мэр Киева снял на мобильный телефон, а видео показал во время сегодняшнего брифинга.

Медики сообщили Кличко, что в настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения больных, но все расходные материалы необходимо систематически пополнять.

В недостаточном количестве больница обеспечена защитными костюмами, медицинскими масками и перчатками. Запасы данных расходных материалов ограничены, и медики затрудняются сказать, насколько их хватит.

Кличко признал, что ситуация с обеспечением больниц сейчас непростая. Он подчеркнул, что даже развитые страны мира испытывают дефицит в средствах защиты. По словам мэра, киевская власть прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить больницы всем необходимым.

Помимо расходных материалов и средств защиты киевские больницы остро нуждаются в лекарственных препаратах и медицинском оборудовании.

Кличко добавил, что сегодня в медучреждения будет распределен полученный вчера груз, который ранее заказал город. Речь идет о 400 тыс. медицинских масок и расходных материалах. Также в Киев должны вскоре прибыть защитные костюмы для врачей, респираторы и партия тестов.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко проинспектировал Александровскую больницу. Его визит стал полной неожиданностью для руководства медучреждения и медперсонала.