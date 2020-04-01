Украина будет просить у МБРР 150 млн долл. на повышение соцвыплат. Фото: Pexels

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Социальная помощь в Украине может быть увеличена, если государство получит 150 млн долл. займа от Международного банка реконструкции и развития.

Для участия в переговорах с банком в Украине будет создана специальная делегация. Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 1 апреля.

Предполагается, что полученные средства будут направлены в специальный фонд государственного бюджета и пойдут на повышение социальных выплат. 50 млн долл. будут направлены на поддержку людей в условиях распространения COVID-19.

Также во время заседания Кабмин принял решение, которым предлагается улучшить условия привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства. Для Государственного агентства автомобильных дорог создаются дополнительные возможности привлечения более 19 млрд грн под государственные гарантии. Это позволит построить и отремонтировать дороги государственного и местного значения и ряд инфраструктурных объектов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании правительства 1 апреля поддержал инициативы, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским, относительно выплат одноразового пособия пенсионерам в размере 1 тыс. грн и индексации пенсий с мая 2020 года.