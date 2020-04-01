Зеленського закликали відреагувати на «плівки Єрмака». Фото: strana.ua

https://racurs.ua/ua/n136079-plivky-iermaka-u-sluzi-narodu-zaklykaly-zelenskogo-iniciuvaty-rozsliduvannya.html

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Володимир Зеленський, президент України, повинен ініціювати розслідування після оприлюднення відеозаписів, де фігурує брат чинного глави Офісу президента Андрій Єрмак.

Глава держави повинен не лише прокоментувати цей інцидент, а й «демонструвати проактивну позицію лідера, який не толерує жодних проявів корупції у своїй команді». Про це на власній сторінці у Facebookнаписала народний депутат від «Слуги народу» Лада Булах.

Президент має бути проактивний і ініціаціювати розслідування щодо цих можливо доказів корупції. Лишатись неупередженим до всіх її учасників незалежно від товариських зв’язків, версії про вплив олігархів і існуючих міфів про особисту помсту, — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Андрій Єрмак має піти у відпуску або бути відсторонений тимчасово на час слідства. Нардеп закликала зупинити відкриті кримінальні провадження проти Гео Лероса.

Виключений із «Слуги народу» депутат Антон Поляков у Telegram написав, що записи, опубліковані нардепом Гео Леросом, можуть вказувати на порушення закону і корупцію в Офісі президента.

Так, адже ми вже чули друга президента, депутата Юзика та інших народних депутатів при можливу спробу кришування силовиків в околиці. Чули, як директор ДБР Труба виконує вказівки Богдана. Чули, як у ресторані Микитась спілкувався з Майбородою, останній, до речі, розпродає останнє ліквідне майно «Укрбуду». Тепер ми стали свідками того, як відбуваються топ-призначення. Всі випадки об'єднує одне — безкарність фігурантів, повне ігнорування президентом і бездіяльність правоохоронних органів, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні виник політичний скандал через відеозаписи, на яких нібито брат глави Офісу президента Денис Єрмак продає посади до держустанов. Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що опубліковані народним депутатом Гео Леросом записи — це «спланована акція». Єрмак зазначив, що після появи плівок, «на яких начебто присутній його брат Денис Єрмак», він звернувся до Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.