Зеленского призвали отреагировать на «пленки Ермака». Фото: strana.ua

https://racurs.ua/n136079-plenki-ermaka-v-sluge-naroda-prizvali-zelenskogo-iniciirovat-rassledovanie.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, должен инициировать расследование после обнародования видео, где фигурирует брат действующего главы Офиса президента Андрей Ермак.

Глава государства должен не только прокомментировать этот инцидент, но и «демонстрировать проактивную позицию лидера, который не терпит никаких проявлений коррупции в своей команде». Об этом на собственной странице в Facebook написала народный депутат от «Слуги народа» Лада Булах.

Президент должен быть проактивен и инициировать расследование относительно этих возможно доказательств коррупции. Оставаться беспристрастным ко всем ее участников независимо от товарищеских связей, версии о влиянии олигархов и существующих мифов о личной мести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей Ермак должен уйти в отпуск или быть отстранен временно на время следствия. Нардеп призвала остановить открытые уголовные производства против Гео Лероса.

Исключенный из «Слуги народа» депутат Антон Поляков в Telegram написал, что записи, опубликованные нардепом Гео Леросом, могут указывать на нарушения закона и коррупцию в Офисе президента.

Да, ведь мы уже слышали друга президента, депутата Юзика и других народных депутатов о возможной попытке крышевания силовиков в окрестности. Слышали, как директор ГБР Труба выполняет указания Богдана. Слышали, как в ресторане Микитась общался с Майбородой, последний, кстати, распродает последнее ликвидное имущество «Укрстроя». Теперь мы стали свидетелями того, как происходят топ-назначения. Все случаи объединяет одно — безнаказанность фигурантов, полное игнорирование президентом и бездействие правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине возник политический скандал из-за видеозаписей, на которых якобы брат главы Офиса президента Денис Ермак продает должности в госучреждения. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что опубликованные народным депутатом Гео Леросом записи — это «спланированная акция». Ермак отметил, что после появления пленок, на которых якобы присутствует его брат Денис Ермак", он обратился в Государственное бюро расследований и Службу безопасности.