Карантин в Украине: Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19

Карантин в Украине: Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19https://racurs.ua/n136078-karantin-v-ukraine-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-obespechenii-lecheniya-covid-19.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3268, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.
Данный закон был принят Верховной Радой на внеочередном заседании парламента 30 марта 2020 года, а 31 марта под ним появилась подпись президента, сообщается на официальном веб-портале Верховной Рады.
Закон № 3268 разрешает применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальными органами в США, странах Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Израиле, Канаде, Китае и Японии для лечения COVID-19.
Также разрешается применять любые зарегистрированные лекарственные средства, если доказана их эффективность в процессе лечения коронавируса.
Закон разрешает:
- использовать для лечения пациентов с коронавирусом незарегистрированных лекарственных средств;
- применять протоколы клинических исследований лекарственных средств для лечения COVID-19 и поправок к ним в срок до пяти календарных дней;
- принимать решение о государственной регистрации лекарственных средств в течение двух рабочих дней с момента поступления в Минздрав выводов относительно их качества, безопасности и эффективности;
- проводить экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним в срок до пяти календарных дней;
- осуществлять Минздравом постоянное обновление протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, а также проводить мониторинг безопасности и эффективности лекарственных средств для лечения COVID-19.
Как ранее писал «Ракурс», Зеленский заявил, что в случае худшего сценария развития событий, коронавирусом могут заразиться до 50% всех украинцев.