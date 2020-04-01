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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Карантин в Украине: Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19

1 апр 2020, 10:35
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3268, который вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.

Данный закон был принят Верховной Радой на внеочередном заседании парламента 30 марта 2020 года, а 31 марта под ним появилась подпись президента, сообщается на официальном веб-портале Верховной Рады.

Закон № 3268 разрешает применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальными органами в США, странах Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Израиле, Канаде, Китае и Японии для лечения COVID-19.

Также разрешается применять любые зарегистрированные лекарственные средства, если доказана их эффективность в процессе лечения коронавируса.

Закон разрешает:

  • использовать для лечения пациентов с коронавирусом незарегистрированных лекарственных средств;
  • применять протоколы клинических исследований лекарственных средств для лечения COVID-19 и поправок к ним в срок до пяти календарных дней;
  • принимать решение о государственной регистрации лекарственных средств в течение двух рабочих дней с момента поступления в Минздрав выводов относительно их качества, безопасности и эффективности;
  • проводить экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним в срок до пяти календарных дней;
  • осуществлять Минздравом постоянное обновление протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, а также проводить мониторинг безопасности и эффективности лекарственных средств для лечения COVID-19.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский заявил, что в случае худшего сценария развития событий, коронавирусом могут заразиться до 50% всех украинцев.

Источник: Ракурс


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