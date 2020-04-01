Карантин в Україні: Зеленський підписав закон про забезпечення лікування COVID-19

Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n136078-karantyn-v-ukrayini-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-zabezpechennya-likuvannya-covid-19.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 3268, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби.

Даний закон був прийнятий Верховною Радою на позачерговому засіданні парламенту 30 березня 2020 року, а 31 березня під ним з’явився підпис президента, повідомляється на офіційному веб-порталі Верховної Ради.

Закон № 3268 дозволяє застосування незареєстрованих в Україні лікарських засобів, які рекомендовані офіційними органами в США, країнах Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Австралії, Ізраїлі, Канаді, Китаї та Японії для лікування COVID-19.

Також дозволяється застосовувати будь-які зареєстровані лікарські засоби, якщо доведена їх ефективність у процесі лікування коронавірусу.

Закон дозволяє:

використовувати для лікування пацієнтів із коронавірусом незареєстрованих лікарських засобів;

застосовувати протоколи клінічних досліджень лікарських засобів для лікування COVID-19 і поправок до них у термін до п’яти календарних днів;

приймати рішення про державну реєстрацію лікарських засобів протягом двох робочих днів із моменту надходження до Міністерства охорони здоров’я висновків щодо їхньої якості, безпеки та ефективності;

проводити експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування COVID-19 і істотних поправок до них у термін до п’яти календарних днів;

здійснювати МОЗ постійне оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусу, а також проводити моніторинг безпеки та ефективності лікарських засобів для лікування COVID-19.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський заявив, що у разі найгіршого сценарію розвитку подій, коронавірусом можуть заразитися до 50% усіх українців.