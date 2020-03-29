Зеленський спрогнозував сценарії поширення коронавірусу в Україні. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що існує три сценарії поширення коронавірусу в Україні.

Згідно з першим сценарієм, інфікованими будуть від 3% до 5% українців одночасно (приблизно 1,2−2 млн осіб). За його словами, це болючі цифри, але такий сценарій не є катастрофою. Про це він розповів у своєму відеозверненні 29 березня.

Щоб в Україні відмітка інфікованих не перевищувала ці 3−5%, потрібно продовжувати самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни, а також не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Другий сценарій — це 25% українців, інфікованих коронавірусом. Третій сценарій — 50% таких хворих одночасно. Президент зазначив, що другий і третій сценарій медична система України не витримає. Тому Зеленський в черговий раз закликав усіх залишатися вдома і нагадав, що сонячна погода, парки і пляжі почекають.

Коронавірус обов’язково пройде і попереду у нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну 40, а не 20 млн людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти, — додав президент.

Як повідомлялося, також Зеленський закликав депутатів проголосувати за відкриття ринку землі на позачерговому засіданні Верховної Ради 30 березня, адже це дозволить Україні отримати щонайменше 10 млрд дол. допомоги від МВФ і Світового банку.