Зеленский спрогнозировал сценарии распространения коронавируса в Украине. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что существует три сценария распространения коронавируса в Украине.

Согласно первому сценарию, инфицированными будут от 3% до 5% украинцев одновременно (примерно 1,2−2 млн человек). По его словам, это болезненные цифры, но такой сценарий не является катастрофой. Об этом он рассказал в своем видеообращении 29 марта.

Чтобы в Украине отметка инфицированных не превышала эти 3−5%, нужно продолжать самоизоляцию, придерживаться правил гигиены, а также не выходить на улицу без крайней необходимости.

Второй сценарий — это 25% украинцев, инфицированных коронавирусом. Третий сценарий — 50% таких больных одновременно. Президент отметил, что второй и третий сценарий медицинская система Украины не выдержит. Поэтому Зеленский в очередной раз призвал всех оставаться дома и напомнил, что солнечная погода, парки и пляжи подождут.

Коронавирус обязательно пройдет и впереди у нас будет много работы. Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну 40, а не 20 млн людей. Я сейчас никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки, — добавил президент.

Как сообщалось, также Зеленский призвал депутатов проголосовать за открытия рынка земли на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта, ведь это позволит Украине получить как минимум 10 млрд долл. помощи от МВФ и Всемирного банка.