«Театр одного актера»: брифинг Ермака о нардепе Леросе, брате и Mercedes всколыхнул соцсети и возмутил журналистов

https://racurs.ua/n136065-teatr-odnogo-aktera-zayavleniya-ermaka-o-razoblachenii-brata-nardepe-lerose-i-mercedes.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, сегодня провел первый онлайн-брифинг для СМИ после публикации ряда видеозаписей, на которых фигурирует якобы его брат, торгующий топ-должностями в стране. За несколько часов до начала брифинга пресс-служба ОП предложила журналистам в комментариях на Фейсбук-странице оставлять вопросы для Ермака. Отдельные вопросы изданий получили десятки и сотни «лайков», в том числе и вопросы «Ракурса» о ситуации со скандальными видеозаписями и, возможной коррупцией в Офисе президента, к которой причастен брат Ермака. «Ракурс» также поинтересовался, не собирается ли Зеленский отстранить Ермака от исполнения обязанностей главы ОП на период расследования.

Отметим, что брифинг чиновника начался с опозданием. Некоторые пользователи Фейсбук по этому поводу шутили, что нужно «приобрести у брата Ермака билет на брифинг».

Впоследствии, Ермак значительную часть своего брифинга, вместо обещанных ответов на вопросы СМИ, посвятил информированию о ситуации с коронавирусом в Украине, о которой и так ежедневно отчитывается замглавы Минздрава Виктор Ляшко и органы власти на местах. Затем глава ОП остановился на теме создания совместного с террористами ОРДЛО координационного совета в Минске. Потом спикер Ермака Даша Заривна зачитала лишь четыре вопроса журналистов. Например, по странной логике первыми были зачитаны вопросы от «Интерфакс-Украина» и «Украинской правды» и проигнорированы ряд других, в том числе и тех, которые набрали большинство «лайков» пользователей Фейсбук.

Брифинг главы ОП Андрея Ермака — это онлайн-обращение к народу, но точно не брифинг. Потому что за 40 минут прозвучало лишь четыре вопроса (если я не ошибаюсь) и то, на вопрос о реакции президента на скандал с участием брата главы ОП мы так и не услышали ответа. До этому Офис президента два часа в Фейсбуке собирал вопросы, получил 500 комментариев под постом, чтобы выбрать только четыре вопроса, на один из которых мы так и не услышали ответа, — отметила журналистка Кристина Бернадских.

Спикер Ермака Заривна ответила, что вопросы она выбирала согласно ключевым темам: переговоры в минском формате и консультативный совет, пленки Гео Лероса, следующая встреча в нормандской формате, обмен пленными. В то же время она признала, что формат такого брифинга был не очень удачным.

Вместе с тем, отметим, что одним из самых одиозных тезисов Ермака во время брифинга стал: Правоохранительные органы не работают по заказу олигархов или кого-то другого. Также Ермак сделал несколько странных заявлений о нардепе Гео Лерос (в частности, он озвучил его настоящее имя), который сейчас практически ежедневно публикует новые порции компромата на главу Офиса президента.