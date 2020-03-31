Ермак назвал видео со своим братом спланированной акцией

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Ракурс

«Пленки Ермака» — видеозаписи, на которых якобы брат главы Офиса президента Денис Ермак продает должности в госучреждениях — продолжают обсуждать уже несколько дней. Сегодня комментарий по поводу этой ситуации дал и сам глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Ермак отметил, что после появления пленок, «на которых якобы присутствует его брат Денис Ермак», он обратился в Государственное бюро расследований и Службу безопасности. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинге во вторник, 31 марта.

По его словам, расследование будет проводиться правоохранительными органами, но если присоединятся другие органы — «он только за». Ермак также добавил, что «это не будет как с Гончаруком», имея в виду то, что виновные в скандале с «пленками Гончарука» до сих пор не найдены. По его словам, это будет показательное расследование.

Это станет примером того, как сегодня они работают не по заказу каких-то олигархов, а работают для защиты наших граждан, — отметил он.

Глава Офиса президента добавил, что эти видеозаписи появились накануне внеочередного заседания Верховной Рады не просто так.

Мое личное мнение заключается в следующем. Я рассматриваю появление этих пленок в воскресенье, за день до голосования в Раде (за «антиколомойский» закон и открытие рынка земли — ред.), вы видели, что было в парламенте. Как умные люди, вы понимаете, кто как действовал; кто делал все, чтобы этого не произошло; делали все, чтобы Украина оказалась на пороге дефолта. Этот господин, который называет себя Гео Лерос. Его настоящая фамилия — гражданин Украины Корехиан Георг Багратович. Я считаю, что он является инструментом, который используют люди, которые сегодня борются не только со мной, но и с украинской властью и командой президента, — рассказал Ермак.

Он также отметил, что у него с Леросом был конфликт, ведь народный депутат якобы пытался назначить какого-то человека на должность заместителя министра в одном из министерств. А он это остановил и «после этого у господина Лероса к нему соответствующее отношение».

Я считаю, что это была спланированная акция — как по методичке они работают, — добавил он.

Ранее Гео Лерос, народный депутат из фракции «Слуга народа», который недавно обнародовал так называемые «пленки Ермака», назвал цену, за которую в коррупционный способ можно «приобрести» должность главы Тернопольской облгосадминистрации.