Митинги возле судов предлагает ограничить депутат из «Слуги народа»

В Украине могут ограничить митинги у судов, фото: Liga.NET

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Ракурс

Митинги у судов может ограничить законопроект № 3291, поданный в парламент депутатом из фракции «Слуга народа» Сергеем Демченко, членом парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей», согласно которым ближе чем в 50 м от зданий или помещений судов запрещается проведение митингов, демонстраций, пикетов, акций протеста и других подобных мероприятий. Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Рады.

Кроме того, предлагается запретить на этом расстоянии устанавливать палатки, сцены и другие подобные сооружения, а также размещать и демонстрировать баннеры, плакаты, флаги, политические символы, громкоговорители, звуковоспроизводящую, световую или аналогичную аппаратуру.

Также предлагается разрешить Службе судебной охраны прекращать проведение таких акций без принятия каких-либо дополнительных решений или указаний с привлечением, при необходимости, полиции или Нацгвардии.

В пояснительной записке законопроекта автор утверждает, что действующее законодательство не обеспечивает закрепленный Конституцией уровень независимости и обеспечения работы судей, поэтому по его мнению, указанные ограничения нужно ввести, чтобы предотвратить вмешательство в осуществление правосудия или осуществление воздействия на судей.

В последние годы зафиксировано многочисленное количество фактов влияния на их (судей — ред.) деятельность, — отмечается в пояснительной записке.

В Верховную Раду этот законопроект поступил 30 марта. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном комитете.

Напомним, в мае прошлого года возле здания Конституционного суда в Киеве произошла драка между участниками акций против отмены закона об очищении власти.