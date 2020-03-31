Мітинги біля судів пропонує обмежити депутат зі «Слуги народу»

В Україні можуть обмежити мітинги біля судів, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/ua/n136046-mityngy-bilya-sudiv-proponuie-obmejyty-deputat-iz-slugy-narodu.html

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Мітинги біля судів може обмежити законопроект № 3291, поданий до парламенту депутатом із фракції «Слуга народу» Сергієм Демченком, членом парламентського комітету з питань правової політики.

Законопроект пропонує внести зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якими ближче ніж за 50 м від будівель чи приміщень судів забороняється проведення мітингів, демонстрацій, пікетів, акцій протесту та інших подібних заходів. Про це йдеться в тексті законопроекту, опублікованому на сайті Ради.

Також пропонується заборонити на цій відстані встановлювати намети, сцени та інші подібні споруди, а також розміщувати й демонструвати банери, плакати, прапори, політичні символи, гучномовці, звуковідтворюючу, світлову чи аналогічну апаратуру.

Крім того, пропонується надати дозвіл Службі судової охорони припиняти проведення таких акцій без прийняття будь-яких додаткових рішень чи вказівок із залученням, за необхідності, поліції або Нацгвардії.

У пояснювальній записці законопроекту його автор стверджує, що чинне законодавство не забезпечує закріплений Конституцією рівень незалежності та забезпечення роботи суддів, тож на його думку, вказані обмеження потрібно запровадити, щоб запобігти втручанням у здійснення правосуддя чи здійсненню впливу на суддів.

Протягом останніх років зафіксовано численну кількість фактів впливу на їх (суддів — ред.) діяльність, — наголошується в пояснювальній записці.

До Верховної Ради цей законопроект надійшов 30 березня. Наразі він перебуває на розгляді в профільному комітеті.

Нагадаємо, в травні минулого року біля будівлі Конституційного суду в Києві сталася бійка між учасниками акцій проти скасування закону про очищення влади.