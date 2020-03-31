Єрмак про купівлю Mercedes-Benz у розпал епідемії коронавірусу: Це співпадіння / Фото: Депо

https://racurs.ua/ua/n136045-iermak-pro-sviy-novyy-mercedes-ya-chesna-ludyna-pokupka-prosto-spivpala-z-cymy-podiyamy.html

Ракурс

Андрій Єрмак, глава Офісу президента, сьогодні під час онлайн-брифінгу для ЗМІ прокоментував купівлю нового Mercedes-Benz за 2,9 млн грн у розпал епідемії коронавірусу. За словами високопосадовця, він давно планував придбати новий автомобіль.

Давно планував змінити авто. Я продав свій старий автомобіль і купив новий. І це співпало з цими подіями у нашій країні, — заявив Єрмак.

Він додав, що інформація про всі його статки зафіксована у декларації.

Все що стосується фінансів — все є у декларації. Вона відкрита. Все є. При цьому я відмовився від службового авто і державної охорони. Вона мені не потрібна (Єрмак про охорону — ред.). Я чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину України, — резюмував очільник Офісу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно Єрмак задекларував покупку автомобіля Mercedes-Benz. 11 березня він придбав Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) за 2,97 млн грн. У лютому, через кілька днів після призначення Єрмака керівником ОП, «Ракурс» повідомляв, що у його декларації вказувалися доходи 255 тис. грн. Єрмак також має квартиру у Києві і авто Toyota Camry.